Ачинский р-н, , 14:54 — REGNUM

Школа и детский сад в деревне Каменка Ачинского района готовы к началу нового учебного года. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в правительстве Красноярского края.

В школе завершены ремонтно-восстановительные работы. Установлены новые перегородки и двери, пластиковые оконные блоки. Выполнены косметический ремонт спортзала и внутренняя отделка кабинетов. Кроме того, отремонтирована система уличного освещения здания.

27 августа каменскую школу принимала специальная комиссия, подписавшая в итоге акты готовности. Торжественная линейка в честь Дня знаний состоится 2 сентября. За парты в Каменке сядут около 120 учеников, в том числе 16 первоклассников.

Ранее состоялась приёмка детского сада Каменки. Там также были проведены ремонтно-восстановительные работы. Детсад, который планируют открыть на следующей неделе, будут посещать около 50 детей.

В краевом правительстве подчеркнули, что ремонтные работы велись за счёт средств регионального бюджета. На эти цели потратили более 8,5 млн рублей. Также на деньги края приобретут инвентарь и оборудование в школу и детсад.

Как уже сообщало ИА REGNUM, деревня Каменка Ачинского района пострадала в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском 5 августа. Вторая волна взрывов произошла 9 августа.

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