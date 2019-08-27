Вашингтон, , 15:08 — REGNUM

Пользователь Twitter с ником Wario64 обнаружил на торговой площадке Amazon чехол с символикой игры Overwatch для гибридной консоли Nintendo Switch. Теперь геймеры считают, что выход шутера на Switch — лишь вопрос времени, сообщается в комментариях к публикации Wario64 27 августа.

https://twitter.com/Wario64/status/1166096761456230400

В описании товара на Amazon написано, что это официальный чехол по лицензиям Nintendo и Blizzard. Игроки считают, что релиз Overwatch на Nintendo Switch может состояться уже в сентябре 2019 года. Тем не менее, разработчики из Blizzard Entertainment пока никак не прокомментировали эти догадки.

Напомним, Overwatch — это командный онлайн-шутер, в котором игроки сражаются друг с другом на замкнутых локациях. Разработчики регулярно добавляют в игру новых персонажей с особыми способностями и расширяют придуманную вселенную.

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