Грозный, , 14:49 — REGNUM

В Чечне возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму более 16,5 млн рублей. В мошенничестве на такую значительную сумму подозреваются лица, участвовавшие в поставке медицинского аппарата для Республиканского онкологического диспансера, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило в ходе проверки надзорное ведомство, договор на поставку и установку радиационного источника, который должен был применяться в дорогостоящем медицинском аппарате в онкоцентре, был заключен еще в июне 2016 года.

Поставщик получил денежные средства по контракту, но свои обязательства не исполнил. Кроме того, радиационный источник, который он якобы поставил чеченскому онкоцентру, был им продан другому лицу и использовался в одной из клиник в другом субъекте РФ.

Расследование мошенничества, совершенного в особо крупном размере, находится под контролем у прокурора республики. Кроме того, он направил главе минздрава Чечни представление об устранении нарушений законов.