Севастополь, , 14:47 — REGNUM

Маленькие зарплаты и сложности с жильём — главные проблемы развития кадрового потенциала образовательной сферы Севастополя. Об этом 27 августа на ежегодной педагогической конференции города заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Я считаю, чтобы эффективно развивался кадровый потенциал, должны быть решены две базовые проблемы — проблема заработной платы и проблема жилья… Я понимаю, что не каждый учитель получает среднюю зарплату, которая декларируется. Будем разбираться, смотреть, чтобы каждый учитель на одну ставку мог получать среднюю зарплату по экономике региона», — отметил и.о. губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для привлечения иногородних специалистов-онкологов в Севастополе будут выплачивать один миллион рублей.

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