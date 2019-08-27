Самара, , 14:51 — REGNUM

Комплексное благоустройство площади им. П.П. Мочалова в Самаре завершилось. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба мэрии Самары.

На площади уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили 90 новых дизайнерских скамеек и 32 удобных бульварных дивана. Поставили 110 урн и смонтировали освещение. Впервые, при благоустройстве было использовано нижнее освещение, которое дает рассеянный свет.

«Кроме того, впервые в Самаре на пересечении пр. Металлургов с улицами Путейской и Строителей проезжая часть и пешеходный переход выполнены из плиточного покрытия толщиной 10 см, а не из асфальтобетона», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, что благоустройство площади прошло в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Во время рейтингового голосования в Самаре за благоустройство этой площади отдали голос более 15 тысяч местных жителей.