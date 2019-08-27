Самара, 27 августа 2019, 14:51 — REGNUM
Комплексное благоустройство площади им. П.П. Мочалова в Самаре завершилось. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба мэрии Самары.
На площади уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили 90 новых дизайнерских скамеек и 32 удобных бульварных дивана. Поставили 110 урн и смонтировали освещение. Впервые, при благоустройстве было использовано нижнее освещение, которое дает рассеянный свет.
«Кроме того, впервые в Самаре на пересечении пр. Металлургов с улицами Путейской и Строителей проезжая часть и пешеходный переход выполнены из плиточного покрытия толщиной 10 см, а не из асфальтобетона», — сообщают в пресс-службе мэрии.
Напомним, что благоустройство площади прошло в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Во время рейтингового голосования в Самаре за благоустройство этой площади отдали голос более 15 тысяч местных жителей.