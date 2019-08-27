Неймеген, , 14:45 — REGNUM

30 и 31 августа 2019 в голландском городе Неймеген (Nijmegen) проходит первый национальный Фестиваль Демократии. Цель фестиваля — «празднование демократии». По мнению организаторов, в Нидерландах в последнее время предпочитают видеть то, что разъединяет людей, а не то, что их объединяет. В этих словах содержится явный намёк на т.н. популистские партии Вилдерса и Боде. Впрочем, в фестивале в той или иной форме принимают участие все парламентские партии, кроме отказавшейся от участия Партии Свободы Вилдерса.

Фестиваль задуман как смесь общественных дебатов и развлечения. С лекциями выступит ряд политических и общественных деятелей, которые по мнению организаторов представляют как левые, так и правые силы. Впрочем, в списке ораторов преобладают всё же представители левых. Кроме лекций, намечены выступления музыкальных артистов.

На проведение фестиваля выделено около миллиона евро. Организаторы рассчитывают на 7000 посетителей в течении двух дней. Желающие должны заранее записаться на сайте фестиваля. Однако таковых набралось пока только чуть более 3000 человек. Поэтому министерство внутренних дел, которому принадлежит идея организовать этот фестиваль, разрешило своим чиновникам посетить фестиваль в пятницу в рабочее время. Такое посещение будет засчитано и оплачено как рабочая поездка.