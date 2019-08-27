Хельсинки, , 14:42 — REGNUM

Как сообщает финская миграционная служба Migri, в 2019 году в отношении 139 граждан Узбекистана было принято решение о депортации, а 258 узбекистанцам отказано в получении разрешения на работу в стране. Положительных решений по заявлениям граждан Узбекистана в этом году всего 42. Об этом сообщает финское издание Yle.

В большинстве случаев причиной отказа является предоставление фальшивых документов об образовании. Так как большинство граждан Узбекистана в Финляндии заняты в строительстве, это дипломы об окончании строительного техникума.

Первые фальшивые дипломы об окончании стройтехникума были выявлены службой в 2015 году. В 2016 году их было несколько, в 2017 — ещё больше, а с 2018-го они пошли сотнями. Отмечено несколько случаев, когда граждане Узбекистана пытались получить вид на жительство в Финляндии на основании фальшивых рекомендательных писем.

Как отмечает издание, фальшивки очень плохого качества, а техникум, который якобы их выдал, не существует уже 26 лет, а по другим сведениям не существовал никогда. Первоначально эти документы подавались в консульские учреждения Финляндии в России и Казахстане, но там никто не заметил, что они фальшивые, а уже в стране чиновники, понадеявшись на сотрудников консульств, больше не проверяли их достоверность.

Из-за депортаций узбекских строителей в некоторых районах Финляндии в строительной отрасли может наметиться дефицит рабочей силы.