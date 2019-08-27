Москва, 27 августа 2019, 14:38 — REGNUM
В рамках Единого государственного экзамена в 2019 году наилучшие результаты показали работы по английскому языку. Об этом сообщается в обзоре о результатах Единого государственного экзамена, подготовленном Рособрнадзором.
«Доля высокобалльных работ (81−100 баллов) от общего числа сдававших ЕГЭ по английскому в 2019 году составила 42,7%», — сообщил Рособрнадзор.
Второе и третье место по числу высокобалльных работ заняли работы по по русскому языку (23,5%) и информатике и ИКТ (21,7%). На четвёртом — литература с долей в 15,9% от общего числа.