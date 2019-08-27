Омск, , 14:38 — REGNUM

Из Муромцевских лесов (Омская область), пользующихся популярностью у туристов, вывезли грузовик мусора. Как сообщили ИА REGNUM 27 августа в правительстве Омской области, за год Муромцевский лесной район посещают тысячи человек, что не проходит для бора бесследно.

Субботник в лесу Omskportal.ru

В субботнике, состоявшемся 23 августа, участвовал весь состав САУ «Муромцевский лесхоз». По словам директора лесхоза Алексея Добычина, мусор обычно состоит из одноразовой посуды и пищевых отходов, но встречается также одежда, обувь. В этот раз в лесу нашли даже боксёрские перчатки.

В ходе субботника навели порядок на более чем 5 га лесного фонда. Мешками с мусором нагрузили пятитонный грузовик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в август 2019 года в Омске после Дня города проходила масштабная уборка. В результате только за сутки было собрано и вывезено более 80 тонн мусора.

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