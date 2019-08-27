Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM

Ростовская компания «Спецстрой» может попасть в поле зрения УФАС и областной прокуратуры. С просьбой о проверке фирмы с одним штатным сотрудником, победившей в конкурсе на благоустройство одного из парков, в ведомства обратился донской депутат Евгений Федяев (ЛДПР).

Сумма, которая выделена из бюджета на благоустройство парка, расположенного на улице Вересаева, превышает 49 млн рублей. В штате подрядчика значится только один сотрудник. Кроме того, известно, что фирма ранее не выполняла контрактов по благоустройству.

Стоит отметить, что итоги конкурса подводило управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону. Площадь парка Вересаева, расположенного в Пролетарском районе неподалёку от территории бывшего аэропорта, составляет 18,62 гектара. В 2019 году планируется обустроить прогулочный бульвар протяженностью 935 метров с освещением и местами для отдыха, в 2020 году — создать парковую зону.