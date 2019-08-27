Рига, , 14:37 — REGNUM

Учителя латвийских школ не подготовлены к новому учебному году, так как до сих пор не получили методические материалы по новому содержанию образования. Об этом заявил профсоюз педагогов, сообщает Русское вещание LTV7.

Как рассказала глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванага, факт того, что у учителей недостаточно информации и поддерживающих механизмов, повлияет на работу и на самочувствие педагогов. Помимо этого, профсоюз указывает на существующую проблему нехватку кадров, необходимость в повышении престижа профессии педагога и на неравенство между оплатой труда учителей школ и детских садов.

Несмотря на то, что с 1 сентября зарплата у учителей увеличится на 40 евро и составит 750 евро, неизвестно будет ли повышаться оклад в соответствии с установленным планом. Ранее глава Минобразования Латвии Илга Шуплинска заявила, что для достижения этих целей в 2020 году необходимо 128 млн евро.

Сегодня в Латвии школьный педагог будет получать 750 евро за 21 час в неделю, в то время как воспитатель в садике за 36 часов. Для решения проблемы профсоюз запустил сбор подписей на портале Manabalss.lv. Если удастся собрать 10 тыс. подписей, вопрос будет рассматриваться на уровне парламента. По мнению главы профсоюза Ванаги, ситуация, когда в законе заложено неравенство по оплате и по объему работы, некорректна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители трех школ в Риге рассказали, что количество учителей в образовательных учреждениях Латвии неуклонно уменьшается, что создает серьезную проблемы для всего государства.

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