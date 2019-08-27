Элиста, , 14:35 — REGNUM

70-летний житель города Элиста (Республика Калмыкия) обманул свою знакомую на несколько миллионов рублей. В январе 2010 года он продал квартиру женщины и присвоил деньги себе. От действий мошенника пострадали и другие знакомые мужчины, сообщили 27 августа в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Подсудимый занимался риэлтерской деятельностью. Пострадавшая обратилась к нему как к другу, оформила доверенность на право распоряжаться своим домом и земельным участком и ожидала покупателей. Недвижимость действительно продали, но в подложном договоре купли-продажи значилось имя нечестного риэлтора. 11 миллионов рублей, вырученные за сделку, мужчина потратил по своему усмотрению. Кроме того, в суде установили, что обвиняемый в 2013 году занял в долг у других своих знакомых более 1,3 миллиона рублей. Кредиторам он добровольно ничего не вернул.

Суд постановил лишить мошенника свободы сроком на пять лет. С учётом преклонного возраста и наличия ряда заболеваний, судья вынужден был назначить наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор пока в законную силу не вступил.