Владивосток, , 14:33 — REGNUM

Возведение павильонов на «Улице Дальнего Востока», которую готовят организаторы Восточного экономического форума — 2019, продолжится до 2 сентября, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета со ссылкой на мэра Владивостока Олега Гуменюка.

В своём письме в университет градоначальник отмечает, ограничение доступа на Университетскую набережную связано с благоустройством территории, оформлением зеленых насаждений, подключением к электричеству строящихся павильонов и проведением других работ.

Напомним, завершить благоустройство городские власти планировали в минувшие выходные, 24 и 25 августа. С этой целью набережная в кампусе ДВФУ была закрыта для посещения. В настоящее время на ней круглосуточно работает спецтехника.

Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Одним из самых ярких его проектов вновь станет «Улица Дальнего Востока», где регионы Дальневосточного федерального округа будут представлены в специальных павильонах.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владивостоке на два дня закроют Университетскую набережную