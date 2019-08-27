Екатеринбург, , 14:33 — REGNUM

Зарплаты в Уральском федеральном округе в первом полугодии 2019 года оказались выше, чем в среднем по России. Об этом сообщает Свердловскстат.

Среднемесячный заработок за указанный промежуток времени составил 50 тысяч 245 рублей (рост на 5,2% по сравнению с первым полугодием 2018 года). Это больше, чем в целом по стране (46 тысяч 210 рублей).

Уровень денежных доходов на человека в округе — 34 тысячи 962 рубля в месяц, что тоже выше среднероссийского показателя в 32 тысячи 246 рублей.

Напомним, по данным HeadHunter Урал, в среднем по УрФО новым работникам предлагают зарплату в 38 тысяч 680 рублей. Лидером по округу является ЯНАО (57 тысяч 450 рублей), на дне рейтинга — Челябинская область (33 тысячи 870 рублей).

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