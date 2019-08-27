Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM

Чиновники администрации Ростова-на-Дону получили нагоняй от донского губернатора Василия Голубев за состояние парка Левобережный, созданный к чемпионату мира по футболу 2018 года. При этом городские власти попытались оправдаться и заверили главу региона, что ситуацию исправят, высадив деревья и кустарники, более подходящие к климатическим условиям.

«Хорошо, будете всё это делать. А почему не делали до этого? Ну как делали, если столько растительности погибло? Что делали, чтобы этого не случилось? В чём причина? Дело в бесхозяйственности и безответственности, никакой другой причины нет. С первого дня, как парк был передан городу, надо было ответственно относиться. Но город, к сожалению, отнёсся спустя рукава. Плохо поливаете, плохо ухаживаете. Ещё чуть-чуть — и парк станет пустыней. Что за подход — сначала пусть умрёт, а потом сделаем что-то лучше?» — отчитал начальника управления культуры города Александра Доманова.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе объезда ростовский губернатор не нашёл в Ростове-на-Дону нормальных парков культуры и отдыха. По его словам, зон отдыха существуют только на бумаге. При этом парками жители Ростова-на-Дону обеспечены менее, чем на четверть.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор не нашёл в Ростове-на-Дону нормальных парков