Москва, , 14:27 — REGNUM

Самым популярным предметом по выбору в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году стало обществознание. Об этом сообщается в обзоре о результатах Единого государственного экзамена, подготовленном Рособрнадзором.

«В 2019 году наиболее востребованным учебным предметом по выбору среди выпускников 11-х классов стало обществознание. Его сдавали 315 тыс. человек. Дальше по популярности следуют: физика, биология, история, химия и информатика», — сообщил Рособрнадзор.

Следует отметить, что обществознание оказалось на первом месте по популярности с более чем двукратным отрывом. Так, физику сдавали 139 тыс. человек, биологию — 124 тыс., историю — 103 тыс., химию — 89 тыс., и, наконец, информатику — 75 тыс.

По данным федеральной службы, в основном периоде Единого государственного экзамена в 2019 году приняло участие почти 750 тыс. человек. Выпускники текущего года составили 662 тыс. от этого числа.

Единый государственный экзамен прошёл не только во всех регионах России, но и 54 странах за рубежом. Всего было задействовано 5713 пунктов проведения экзаменов и около 51 тыс. аудиторий. Были также организованы пункты на дому и в медицинских учреждений — 351 пункт и 16 соответственно.