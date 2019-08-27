Сочи, Краснодарский край, , 14:26 — REGNUM

В городе Сочи после вмешательства прокуратуры начали сносить объекты самовольного строительства. Частные застройщики уже освободили от построек улицы Нижнеимеретинскую и Ружейную, а также снесли незаконные строения в поселке Мирный. Представления прокурора были внесены в адрес главного судебного пристава края по фактам выявленных в 2019 году нарушений, сообщили 27 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Ещё два объекта на улице Нижнеимеретинской сносятся подрядными организациями на основании решений Адлерского районного суда. Пять построек уберут силами застройщиков в поселке Мирный на землях совхоза «Южные культуры», а также на улицах Бакинской, Урицкого и Белорусской.

Как уточнили в прокуратуре, при строительстве указанных объектов денежные средства граждан не привлекались, продажа квартир не осуществлялась.