Владикавказ, , 14:21 — REGNUM

Три республики Северного Кавказа вошли в число проблемных субъектов РФ по зрению. В пятерку регионов РФ, население жители которых больше других страдает заболеваниями органов зрения, вошли Северная Осетия, Чечня и Дагестан, пишет News.ru.

Так, в Северной Осетии число слепых и граждан с пониженным зрением составляет 296,1 человека на 100 тыс. населения. В Чечне этот показатель равен 266,4, в Дагестане — 247,5.

Отметим, что субъектами, которые стали антилидерами, являются Республика Алтай, где больных по зрению 531 на 100 тыс. населения, и Калмыкия с показателем 440,1.

При этом меньше всего проблемы плохого зрения беспокоят жителей Москвы, где на 100 тысяч населения всего 9,3 человека больных, Томской области и Севастополе с показателями 11 и 11,9 соответственно.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения приводит данные о наличии различных заболеваний глаз у 1,3 млрд человек в целом в мире. По предположениям медиков, если ситуация не улучшится, то к 2050 году близорукость будет у половины населения Земли.