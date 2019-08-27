Мельбурн, Австралия, 27 августа 2019, 14:19 — REGNUM
Полиция австралийского штата Виктория арестовала шестерых любителей Counter-Strike по подозрению в организации подпольных азартных игр. Об этом 26 августа сообщил портал Kotaku.
Стражи порядка начали вести расследование в марте 2019 года, им удалось выяснить, что подозреваемые организовывали матчи по Counter-Strike, на которых принимали ставки. В полиции отмечают, что её сотрудникам удалось зафиксировать проведение как минимум пяти подобных мероприятий.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что релиз онлайн игры WoW Classic собрал на сервисе онлайн-трансляций Twitch более миллиона зрителей. Эксперты отметили, что это редкий результат даже для такого события.
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