Мельбурн, Австралия, , 14:19 — REGNUM

Полиция австралийского штата Виктория арестовала шестерых любителей Counter-Strike по подозрению в организации подпольных азартных игр. Об этом 26 августа сообщил портал Kotaku.

Стражи порядка начали вести расследование в марте 2019 года, им удалось выяснить, что подозреваемые организовывали матчи по Counter-Strike, на которых принимали ставки. В полиции отмечают, что её сотрудникам удалось зафиксировать проведение как минимум пяти подобных мероприятий.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что релиз онлайн игры WoW Classic собрал на сервисе онлайн-трансляций Twitch более миллиона зрителей. Эксперты отметили, что это редкий результат даже для такого события.

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