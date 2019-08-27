Москва, , 14:15 — REGNUM

Обвиняемый в мошенничества бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела, заявил 27 августа «Интерфаксу» его адвокат Александр Аснис.

По его словам, новое уголовное дело возбуждено по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Вместе с тем новое дело не имеет отношения к событиям 2011−2014 годов, которые являются предметом расследования дела о мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Абызов, занимавший пост министра с 2012 по 2018 год, обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества.

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