Ростов-на-Дону, , 14:14 — REGNUM

В Ростовской области начал работу новый портал, на котором жители муниципалитетов смогут найти близлежащие организации и учреждения, предоставляющие помощь ребёнку с ограниченными возможностями здоровья и его семье. Сайт «Особенное детство» создан для информационной и консультативной поддержки семей, воспитывающих особенных детей.

На сайте предусмотрены разделы, с помощью которых родители смогут задать вопросы специалистам широкого профиля, форум для общения и обмена опытом.

«Областная карта помощи поможет жителям донских муниципалитетов сориентироваться в близлежащих организациях и учреждениях, которые предоставляют помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья и его семье», — отметил депутат Законодательного собрания Ростовской области Саркис Гогорян («Единая Россия»).

Портал также позволяет жителям Дона обратиться к федеральным экспертам.