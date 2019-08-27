Варшава, , 13:45 — REGNUM

Польский историк профессор Анджей Новак, специализирующийся по истории XIX—XX веков, в интервью интернет-изданию wPolityce.pl заявил, что польские СМИ содействуют Кремлю в «отбеливании пакта Молотова — Риббентропа».

Под подозрение в связях с «кремлёвской пропагандой» попали такие прежде незамеченные в любви к России СМИ, как «Газета Выборча», еженедельник Newsweek (польское издание) и телеканал TVN.

Один из текстов, опубликованный в «Газете Выборчей», профессор назвал «возможно, наиболее постыдным и вопиющим текстом в истории польской журналистики после 1989 года». Автор статьи «посмел» утверждать, что «пакт Молотова — Риббентропа» был обычной сделкой, каких десятки и сотни в мировой политике.

По словам профессора, «ревизионизм» России в отношении «пакта Молотова —Риббентропа» служит для «утверждения имперской ментальности» и проведения агрессивной внешней политики, для которой в Центрально-Восточной Европе есть только одна преграда — США.

«Влияние Путина видно в материалах Gazeta Wyborcza, Newsweek или телеканала TVN. Там высмеивается значение польско-американского союза. Подчеркивается, что, по сути, Польша не имеет ничего хорошего от него и что лучше всего прийти к согласию с Владимиром Путиным, так как это делал десять лет назад Дональд Туск», — заявил Новак.

Абсурдный, с точки зрения дипломатии, термин «пакт Молотова — Риббентропа» был изобретён русофобами в период «перестройки» для обоснования «общей вины» нацистской Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны. На момент заключения Московского договора 1939 года о ненападении между Германией и СССР такие договоры были заключены Германией уже со всеми акторами предвоенной политики, в том числе и с «миролюбивой» Польшей.