Донецк, 27 августа 2019, 13:41 — REGNUM
Паспорт гражданина России получили более 12,3 тыс. жителей ДНР. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе миграционной службы министерства внутренних дел ДНР.
Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России жителям ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал флаг России важнейшим символом борьбы против украинской агрессии, а также символом победы и воссоединения.
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