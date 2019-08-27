Донецк, , 13:41 — REGNUM

Паспорт гражданина России получили более 12,3 тыс. жителей ДНР. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе миграционной службы министерства внутренних дел ДНР.

«В упрощённом порядке паспорта Российской Федерации получили 12 310 жителей ДНР», — сказано в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России жителям ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал флаг России важнейшим символом борьбы против украинской агрессии, а также символом победы и воссоединения.

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