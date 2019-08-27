Иркутск, , 13:38 — REGNUM

В Иркутской области 1 сентября откроются далеко не все школы (многие здания попросту смыло во время мощнейшего наводнения), но часть учебных заведений удалось восстановить. Подробности о ходе восстановительных работ в посёлках Октябрьский Чунского района и поселка Соляная Тайшетского района сообщает официальный сайт региона.

«Обе школы начнут учебный год 1 сентября с торжественной линейки. В учебном заведении поселка Октябрьский во время наводнения затопило подвал и первый этаж, размыло фундаменты. Подрядчик вышел на работы 14 июля», — рассказал генеральный директор подрядной организации Алексей Поросных.По его словам, сейчас работы находятся на финишной прямой: осталось покрасить стены, установить двери, а к 15 сентября здесь планируют завершить восстановление спортзала. В школе посёлка Соляная ремонт тоже заканчивается. Здесь в самом здании школы впервые установили тёплые туалеты. Председатель иркутского правительства Руслан Болотов отметил, что создать в быстрые сроки новый уровень комфорта было непросто.

Руслан Болотов «Здесь нет дороги, не всегда возможно оперативно доставить необходимые материалы, оборудование, но мы убеждаемся, что даже в этих условиях можно менять ситуацию к лучшему».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате мощнейшего наводнения, которое началось в Иркутской области с 26 июня, были подтоплены более 100 населённых пунктов, а пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. Также ущерб нанесён 18 общеобразовательным и 14 дошкольным учреждениям области.

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