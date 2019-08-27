Обнинск, Калужская область, , 14:36 — REGNUM

В Обнинске Калужской области завершена подготовка к 2019−2020 учебному году. Все образовательные организации готовы принять учащихся, сообщили 27 августа корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Единый День знаний в Обнинске пройдет 2 сентября. Классные часы в 2019 году будут посвящены 75-летию Калужской области. График линеек направлен во все службы, с руководителями учреждений проведены совещания по теме безопасности. Число участников Дня знаний, включая родителей, составит, по предварительным данным, 16 тыс. человек. Во всех образовательных организация имеются телефоны служб экстренного вызова, а также кнопки экстренного вызова, проверка которых была предварительно произведена.

Напомним, в системе образования Калужской области в новом учебном году будет работать 740 образовательных организаций.

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