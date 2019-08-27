Константиновский район, Ростовская область, , 13:37 — REGNUM

В Ростовской области вынесен приговор бывшему заместителю руководителя администрации Константиновского района. Алексей В. признан виновным в получении взятки (ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорён к пяти годам тюрьмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

На своём посту Алексей В. не только курировал вопросы экономики, финансов, инвестиций и поддержки предпринимательства, но и являлся председателем комиссии по проведению аукционов. Через посредника чиновник получил 500 тыс. рублей за содействие одной из фирм в получении двух земельных участков и перевод их из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию. На территории предполагалось строительство автозаправочной станции.

Согласно приговору суда, пять лет бывший чиновник проведёт в колонии строгого режима. Экс-замглавы районной администрации присуждён штраф в размере 1,3 млн рублей.

Решение в законную силу не вступило.