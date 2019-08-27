Белгород, , 13:34 — REGNUM

Белгородское отделение Византийского клуба провело третью летнюю школу, посвящённую научным исследованиям Византии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).

Научная программа была посвящена изучению трёх ключевых областей византологических исследований — источников, исторических регионов Византийской империи, теории и методологии исследований.

Участники обсуждали научные интересы и поделились индивидуальным опытом развития научной проблематики. Так, научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, ответственный секретарь Национального комитета византинистов России и журнала «Византийский временник» Михаил Грацианский провёл методологический семинар по информационным ресурсам по византологии и возможностям их использования.

В свою очередь заведующий кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ» Николай Болгов и студенты Сергей Ткаченко и Алиса Чаплыгина представили опыт международного сотрудничества в византологических исследованиях на примере международных летних школ НИУ «БелГУ» в Армении и на Кипре. Выступающие поделились своими впечатлениями со слушателями, а также отметили значимость таких поездок для изучения темы.

Старший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Быстрицкий познакомил участников школы с современными подходами к анализу свода данных византийской истории. Исследователь обозначил специфические черты историописания, связанные с развитием информационных технологий.

Аспирант НИУ «БелГУ» Мария Руднева проанализировала топографию и социальный контекст ранневизантийского мегаполиса Александрии.

Добавим, Белгородское отделение Византийского клуба возглавляют ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Партнёрами университета стали Национальный комитет византинистов России и МГУ им. М.В. Ломоносова. В научных мероприятиях принимали участие студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные из разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Тулы, Белгорода, — а также из Белоруссии (Минск).

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