Пермь, , 13:34 — REGNUM

В Перми социальные объекты полностью подготовлены к отопительному сезону. Близится к завершению подготовка жилого фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Подготовить к зиме необходимо 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, а также 383 центральных тепловых пункта.

Напомним, в краевой столице планируют начать отопительный сезон 5−6 сентября. Столь ранний срок связан с неблагоприятным погодным прогнозом.

Стоит отметить, что в Прикамье пришло резкое похолодание. Его пик ожидается 29 августа.

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