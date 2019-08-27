с. Красный Завод, , 13:23 — REGNUM

В Боготольском районе Красноярского края жители села Красный Завод протестуют против вырубки леса и строительства мраморного карьера рядом с домами.

Протестные собрания в селе проходят уже три дня подряд. Изначально местные жители узнали о массовой вырубке леса неподалеку от села. На месте они увидели рабочих.

«Человек, представившийся руководителем объекта, рассказал, что их задача — подготовить объект для разработки мраморного карьера, где будут добывать мраморную крошку», — передаёт 27 августа «ТВК Красноярск» со ссылкой на местных жителей.

Жители села организовали встречу. От властей был получен ответ, что согласования на строительство не было, но его, якобы, и не нужно. Планы на добычу мрамора имеет компания, зарегистрированная в Красноярске.

Жительницу села Светлану N., по её словам, удивил ответ Рослесхоза о том, что согласования не требуется:

«Как это так? Всё будет проходить в 200 м от заповедника «Арга», 200 м от жилых домов, река Чулым тоже в 200 м. Это вообще водоохранная зона!»

Тем временем работы уже начались. Сельчане уверены, что в появлении мраморного карьера рядом с детским лагерем и жилыми домами нет ничего хорошего.

«Это радиация, это взрывные работы прям под боком. Да тут полдеревни снесёт сразу!» — опасаются жители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что, по словам прокурора Красноярского края Михаила Савчина, в регионе расследуются 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов.

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