Мальмё, Швеция, , 13:28 — REGNUM

Продюсер Little Nightmares 2 Лукас Роуссел считает, что негативные отзывы игроков по поводу оригинального проекта сильно помогли в создании сиквела. Об этом 26 августа сообщил портал gamingbolt.

Роуссел отметил, что отзывы игроков первой части Little Nightmares были, в основном, положительными. Однако негативные сыграли большую роль в производстве сиквела — он позволил определить слабые места оригинала и исправить их.

Напомним, Little Nightmares — это хоррор-платформер, разработанный шведской студией Tarsier. Вторая часть проекта должна выйти в 2020 году на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Разработчики обещают интересный сюжет, пугающую атмосферу и двух «играбельных» героев.

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