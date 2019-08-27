Москва, , 13:17 — REGNUM

Как ни относись к методике и результатам данного исследования, проблема «квалификационной ямы», актуальна, особенно в России, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя выводы из доклада международной консалтинговой компании BCG и World Skills о том, что 34 миллиона жителей России попали в «квалификационную яму», он отметил:

«Да, во всем мире (и у нас) людям приходится сталкиваться с «вызовами» меняющейся в сторону роботизации, виртуализации и тому подобного в жизни. Проигрывать нередко новым технологиям, оказываться на обочине. Но в России вдобавок к этому велико и советское наследие.

Много ли людей работает по тем специальностям, которые они получили в советские времена? Думаю. не более 15−20 процентов. А ведь им еще работать и работать, пенсия отодвинута. Никто конкретно в этом не виноват, изменилась ситуация, изменилась страна. Но людей этих стоит пожалеть. Вот кто в настоящей кадровой яме, вот кому приходится добывать свой хлеб в действительно тяжелых условиях, часто на малоквалифицированных трудовых позициях!

Что же касается молодежи, то ее будущее зависит во многом от нее самой. Речь даже не о том, чтобы постоянно учиться, повышать свою квалификацию, заниматься самообразованием и т.п. Кто не дурак, сам поймет, как оно ему необходимо. Но вот ребята, живущие в деревне — уезжать ли им в города, или оставаться, чтобы заниматься сельхозработами, которые у нас в стране все еще далеки от высоких технологий? Боюсь, если останутся — попадут, по мнению аналитиков, в ту самую «яму».

А если уедут — кто страну кормить-то будет? Поэтому помимо общемировых тенденций у нас в стране и своих тревог хватает… Нужны совместные усилия властей, работодателей, профсоюзов, чтобы предсказывать, а лучше планировать будущее на рынке труда. Ведется ли аткая работа? Увы, сомневаюсь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее международная консалтинговая компания BCG и World Skills при содействии госкорпорации «Росатом» подготовила доклад, в котором сказано, что около 34 млн граждан России попадают в так называемую кадровую, или квалификационную яму потому что их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.

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