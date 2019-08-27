Вашингтон, , 13:16 — REGNUM

Комикс-персонажа Спауна в предстоящем дополнении (DLC) к игре Mortal Kombat 11 озвучит актер Кит Дэвид. Об этом 27 августа он сообщил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ImKeithDavid/status/1166129284047458304

«Это официально! Я буду голосом Спауна в MK11», — написал Дэвид в комментарии к публикации. Стоит отметить, что это именно он озвучил Спауна в анимационном сериале, который выходил в эфир телеканала HBO в период с мая 1997 года по май 1999-го.

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Ранее ИА REGNUMсообщило, что Арнольд Шварценеггер в действительности не будет озвучивать Терминатора в DLC Mortal Kombat 11. Выяснилось, что поклонники файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) неправильно поняли публикацию разработчика игры Эдварда Буна.

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