Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова следит за ситуацией вокруг девочки, пострадавшей из-за утопления в бассейне отеля в Турции.

Детский омбудсмен Ленобласти готова «оказать необходимую помощь и поддержку семье пострадавшего ребенка», сообщили 27 августа в аппарате правозащитника.

12-летняя Алиса А. зарегистрирована в Санкт-Петербурге, однако фактически семья девочки проживает в городе Кудрово (Ленинградская область).

В аппарате Литвиновой уточнили, что, при согласии родителей, на официальном сайте детского омбудсмена можно разместить информацию о расчетном счёте для перечисления денежных средств на лечение девочки, если такие расходы возникнут.

Отметим, пока лечение ребенка оплачивает страховая компания.

Напомним, 18 августа в отеле Sunhill в городе Бодрум руку девочки в бассейне засосало в трубу, подававшую воду на горку. Алиса пробыла под водой не менее пяти минут, прежде чем ее в бессознательном состоянии подняли на поверхность.

В настоящее время девочка по-прежнему находится в турецкой больнице в крайне тяжёлом состоянии. Родители отказались от транспортировки ее в Россию, опасаясь, что дочь не переживет такой перелет.

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