Улан-Удэ, , 13:10 — REGNUM

Военнослужащие России совместно с монгольскими военными провели зачистку местности от условного противника в рамках учения «Селенга-2019». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Операция началась с тактического десанта с четырёх вертолётов. Высадившись, разведчики вступили в учебный бой с противников, затем совершили марш-бросок к месту сбора. В ходе боя лётчики армейской авиации уничтожили «шахид-мобили» боевиков.

«После этого в бой вступили мотострелковые и танковые подразделения с отработкой военнослужащими сложнейших тактических маневров, в частности, совершения марша в предполагаемый район условных боевых действий, обнаружения и блокирования условного НВФ», — добавили в ВВО.

После обнаружения противник был уничтожен при помощи систем залпового огня «Град», а зенитные установки «Шилка» поразили воздушные цели. Окончательный разгром отходящим группам боевиков устроили миномётчики и самоходки «Акация». С воздуха войска прикрывали вертолёты Ми-24.

Добавим, что помимо основной задачи на учениях, военные ВВО параллельно ведут поисковые работы на полях битвы на Халхин-Голе. Как сообщало ИА REGNUM, останки 17 солдат Красной армии были подняты поисковиками и захоронены с воинскими почестями на мемориальном кладбище.

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