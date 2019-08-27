Владикавказ, , 13:05 — REGNUM

Активисты молодежного движения Высшего совета осетин «Стыр ныхас» выдвинули обвинения глава Северной Осетии Вячеславу Битарову в слишком, на их взгляд, масштабном праздновании пивной компании «Бавария». В ходе торжеств в городе были перекрыты улицы и мосты, усилены наряды полиции, контролирующие проведение праздника.

«Юбилей отмечали с таким масштабом, что складывалось впечатление, будто в центре города отмечают национальный или же государственный праздник. <…> Видимо, из-за безразличия общественности республики и вседозволенности власти в ней же скоро нашу малую родину ждет переименование в Северную Осетию-Баварию», — приводит «Клуб регионов» слова из заявления активистов на странице «Стыр ныхас» в соцсети.

Претензии активистов к главе республики вызваны тем, что он является основателем «Баварии». В настоящее время, после избрания Битарова руководителем Северной Осетии, он передал бразды правления компании своему сыну. Но в молодежном крыле «Стыр ныхас» считают, что при подготовке и проведении 25-летнего юбилея компании был использован административный ресурс.

Активисты высказали претензии, что в ходе празднования юбилея пивной компании власти республики забыли о таком важном событии, как день признания Россией независимости Южной Осетии, который отмечался 26 августа и действительно является важной датой для осетин. Кроме того, молодежь «Стыр ныхас» считает, что прокуратуре региона необходимо проверить, нет ли в таких действиях Битарова превышения должностных полномочий и не потрачены ли на юбилей пивной компании бюджетные средства.