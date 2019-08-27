Ялуторовск, Тюменская область, , 13:01 — REGNUM

В тюменском Ялуторовске осужден гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который, находясь в колонии, обманул жителей Ишима, Тюмени и Ялуторовска. Общий ущерб превысил 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

38-летний гражданин размещал в интернете информацию о продаже стройматериалов, при этом указывал привлекательные цены. А когда ему звонили по телефону, то убеждал сделать предоплату. Когда деньги переводились, он прекращал выходить на связь.

Всего суд признал его виновным в шести эпизодах. Ему назначено 3 года 6 месяцев колонии строгого режима.