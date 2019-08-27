Москва, , 13:07 — REGNUM

Во время ремонта Филёвской линии Московского метрополитена на её наземных станциях были установлены инфракрасные излучатели тепла. Об этом сообщила пресс-службы мэрии Москвы.

Новое оборудование должно создать замкнутый тепловой контур, что позволит исключить обледенение платформ в зимний период, а также сделает ожидание поездов более комфортным. Кроме того, было модернизировано электрооборудование, все лампы заменены на энергосберегающие. Благодаря этому освещенность вестибюлей и платформ в тёмное время суток увеличилось в три раза.

«За счёт оптимизации проектных решений увеличена общая площадь вестибюлей. Вместо обычных стёкол установили ударопрочные и энергоэффективные стеклопакеты, благодаря которым в вестибюлях зимой будет теплее, а в жаркую погоду — прохладнее», — сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

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