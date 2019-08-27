Томск, , 12:57 — REGNUM

На очередном собрании думы Томска 27 августа депутаты утвердили новые герб и флаг города.

Как сообщили ИА REGNUM в муниципальном парламенте, официальные символы муниципальных образований подлежат государственной регистрации. Этим занимается геральдический совет при президенте РФ. В 2003 году не удалось зарегистрировать герб и флаг Томска в связи с замечаниями геральдического совета. Доработкой занимались историки, геральдисты, дизайнеры и другие специалисты.

В результате, по информации председателя томской думы Сергея Панова, в гербе изменятся очертания и размер короны. Также претерпят изменения расположение серебряного скачущего коня, оттенок щита станет более тёмным, девизная лента и литеры — зелёные буквы на серебряном фоне. У флага изменится фон, будет убрана белая полоса.

Как пояснил Попов, перед специалистами ставилась задача сохранить традиционный герб (фигуру коня на зелёном фоне), «но при этом исполнить официальные символы муниципалитета в соответствии с геральдическими техниками».

В думе уточнили, что новые проекты герба и флага получили согласование геральдического совета.

Напомним, Томск — город, являющийся столицей Томской области. Основан в 1604 году. По состоянию на 2019 год в городе проживают порядка 575 тыс. человек.