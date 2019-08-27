Кэри, США, , 13:09 — REGNUM

В многопользовательском шутере Fortnite стартовало особое событие, посвящённое скорому релизу игры Borderlands 3. Трейлер необычного кроссовера появился на YouTube-канале Fortnite 27 августа.

Теперь игроки Fortnite смогут побывать на Пандоре — планете, на которой разворачивался сюжет первых двух частей Borderlands. Также геймеры смогут облачить своего персонажа в костюм психа и заручиться поддержкой робота Железяки.

Напомним, релиз Borderlands 3 состоится 13 сентября 2019 года. Впервые в серии геймеры смогут путешествовать по нескольким планетам в попытке остановить злобных близнецов Каллипсо. На выбор им будут представлены четыре героя: оперативник Зейн, солдатка Моуз, сирена Амара и охотник З4ЛП.

Читайте ранее в этом сюжете: Релиз WoW Classic собрал на Twitch более миллиона зрителей