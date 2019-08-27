Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM

В Екатеринбурге на площади 1905 года 31 августа и 1 сентября будет работать приуроченная ко Дню знаний ярмарка цветов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ярмарка будет приурочена к началу учебного года и предложит посетителям настоящее изобилие красивых цветов и подарков для любимых учителей и воспитателей», — уточнили в мэрии.

Также на ярмарке будут традиционно представлены сельскохозяйственные товары уральского региона.

Отметим, что в пятницу 30 августа с 19:00 по местному времени парковка на площади 1905 года будет зарыта.

Напомним, что начало учебного года в 2019 году сдвинуто на один день и День знаний проёдёт в российских школах 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Екатеринбурге пройдёт другой праздник. В этот день в Свердловской области в 17-й раз отметят День народов Среднего Урала.

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