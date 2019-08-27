Екатеринбург, 27 августа 2019, 12:52 — REGNUM
В Екатеринбурге на площади 1905 года 31 августа и 1 сентября будет работать приуроченная ко Дню знаний ярмарка цветов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Также на ярмарке будут традиционно представлены сельскохозяйственные товары уральского региона.
Отметим, что в пятницу 30 августа с 19:00 по местному времени парковка на площади 1905 года будет зарыта.
Напомним, что начало учебного года в 2019 году сдвинуто на один день и День знаний проёдёт в российских школах 2 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Екатеринбурге пройдёт другой праздник. В этот день в Свердловской области в 17-й раз отметят День народов Среднего Урала.
Читайте ранее в этом сюжете: Жители Екатеринбурга 1 сентября смогут увидеть вьетнамский танец дракона