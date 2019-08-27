Иганга, , 13:07 — REGNUM

Жительница деревни Навайкоке, 37-летняя Софиат Мутеси, вечером в субботу, 24 августа, родила сразу пятерых малышей в больнице Иганга-Накавуле округа Иганга, передает Daily Monitor Uganda.

Мутеси родила двух мальчиков весом 1,5 кг и 1,3 кг, а также троих девочек весом 1,5 кг, 1,6 кг и 1,4 кг, сообщила акушерка Морин Бабин.

«Роды прошли без осложнений, и у пятерых детей все в порядке, у них хорошее здоровье и нет никаких дефектов. Через каждые три часа их вскармливают грудью, также они получают глюкозу. У матери все в порядке, было сделано все, чтобы остановить кровотечение», — сказала Бабин.

«За все годы, что я проработала в этой больнице, я никогда не видела, чтобы кто-то рожал пятерых детей. У нас в основном были двойни и тройни, но никогда не было пятерки. Дети доношены, но они родились маленькими и нуждаются в особом уходе», — добавила она.

Мутеси сообщила, что она была удивлена, когда родила пятерых детей, потому что во время осмотров в поликлиниках Ивукула и Нсинзе ей сказали, что у нее в утробе только два ребенка.

«Я удивилась, что родила пятерых, потому что когда я пошла на осмотр в медицинском центре Нсинзе, врачи сказали мне, что у меня двойня», — сказала она, призвав доброжелателей помочь ей с вещами и деньгами, чтобы иметь возможность воспитывать детей здоровыми.

Ранее женщина уже рожала двойню и тройню.

«Сначала я родила близнецов, потом тройняшек, но потеряла одного из них, а также их отца, а теперь я родила пятерняшек. Сейчас я дома и я беспомощна», — сказала она.

Билали Масале, ее новый муж, сказал, что, считая родившихся пятерняшек, у него теперь 20 детей.

«У меня уже было много детей от других жен, и сейчас появилось еще пятеро. Я прошу правительство помочь мне, потому что у меня ничего нет», — сказал он.