Мадрид, , 13:19 — REGNUM

«Сборы» в школу будут стоить испанцам в среднем 880 евро в этом году, сообщает испанское новостное издание 20 Minutos.

При этом средние расходы на подготовку к новому учебному году возросли по сравнению с прошлым годом незначительно (на 1,2%, с 869 до 880 евро). Что касается среднего количества денег, которое родители в Испании тратят на «сборы» одного ребенка в школу, семьи Мадрида (€1094) и Каталонии (€1080) являются наиболее расточительными, а семьи Канарских островов (€733) и Риохи (€634) — самыми экономными.

Сервис Kelisto.com рекомендует испанцам перед походом в магазин для начала посмотреть, остались ли у ребенка с прошлого учебного года канцелярские принадлежности, которыми все еще можно пользоваться, а также продавать вещи, в которых больше нет необходимости.