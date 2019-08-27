Барселона, Испания, , 12:44 — REGNUM

Барселона, столкнувшаяся с «кризисом безопасности», опасается, что ситуация в городе повлияет на приток туристов в регион, сообщает испанское новостное издание 20 Minutos.

В связи с происшествиями последних нескольких недель в Барселоне стало небезопасно. Преступления в городе — в большинстве своем убийства и грабежи — участились, и власти уже несколько недель говорят о «кризисе безопасности». Однако ситуация не меняется, и туристический сектор находится под угрозой: ехать в отпуск в город, в котором стало небезопасно находиться, планирует все меньше людей.

Манель Касальс, директор Гильдии отелей Барселоны, потребовал от администрации принять немедленные меры по предотвращению «кризиса безопасности» и считает, что город не должен утратить репутацию первоклассного туристического направления.

Туристический сектор Барселоны составляет около 15% ВВП города и создает десятки тысяч рабочих мест для испанцев.