Тегеран, , 12:48 — REGNUM

25 августа в Иране на церемонии в присутствии главы Управления по контролю за оборотом продуктов и лекарств ИРИ Мохаммадрезы Шанехсаза было представлено лекарство «Beraksuf» для лечения респираторного дистресс-синдрома. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам Мохаммадрезы Шанехсаза, производство данного препарата требует наличия высоких технологий и 4−4,5 млн. долларов. «Несмотря на проблемы, создаваемые врагами нашей страны, иранские ученые добились успехов в производстве передовых жизненно важных лекарств», — добавил чиновник.

Глава управления подчеркнул, что иранская фармацевтическая промышленность удовлетворяет внутренние потребности страны более, чем на 90%, в связи с чем ИРИ планирует значительно расширить ее экспорт. Он также отметил необходимость защищать отечественные высокотехнологичные компании со стороны государства.