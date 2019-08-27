Новосибирск, , 12:12 — REGNUM

15-летний новосибирец Глеб Бугаев на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани завоевал золото. Он вместе со своим напарником выступал в компетенции электромонтаж.

Как сообщают «Вести Новосибирск», три дня ушло у школьников на сбор сложной электросхемы на стенде.

Они опередили команды из Китая (второе место) и Объединённых Арабских Эмиратов (третье место).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани участвует президент России Владимир Путин.