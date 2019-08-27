Киншаса, , 12:28 — REGNUM

Представители Правительства ДРК сообщили, что в августе этого года более 200 000 человек были вакцинированы против вируса Эбола.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в своем заявлении Правительство ДРК выразило надежду на способность данной вакцины противостоять нынешней вспышке вируса Эбола, ставшей второй самой крупной эпидемией данного заболевания.

Согласно отчету Комитета по борьбе с эпидемией вируса Эбола, предоставленному Правительству ДРК, с 8 августа этого года 204 044 человека получили вакцину «Мерк» (Merck). Как сообщается, в результате вспышки вируса Эбола в ДРК за последний год погибло более 2000 человек, еще 2950 в настоящее время проходят лечение от этой данной болезни.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о распространении вируса Эбола в новых районах восточной части ДРК.