Уфа, , 11:58 — REGNUM

В Башкирии к началу учебного года введена в эксплуатацию 21 новая школа. Это сократит долю обучающихся во вторую смену до восьми процентов. Об этом сообщил и.о. министра образования республики Башкирия Айбулат Хажин на еженедельном оперативном совещании, 27 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

«Школы республики в новом учебном году примут порядка 488 тысяч учащихся, в том числе более 55 тысяч первоклассников», — сообщил и.о. министра образования Башкирии.

По сообщению Айбулата Хажина, в республике все школы успешно прошли проверку на соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства.

«Поэтому все 1 310 школ будут готовы принять учащихся», — сообщил он на совещании.

По его словам, в 2019 году школам Башкирии было выделено 313 млн рублей на создание антитеррористической безопасности.

«В настоящее время продолжается установка систем экстренного оповещения, видеонаблюдения, управления контроля доступом, охранной сигнализации», — сообщил Айбулат Хажин.