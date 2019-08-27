Киншаса, , 13:13 — REGNUM

Майк Райан, Исполнительный директор Программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, объявил о том, что вирус Эбола стал причиной смерти уж более 2000 человек в Демократической Республике Конго за последний год.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Майк Райан выразил обеспокоенность по поводу распространения вируса Эбола в ДРК. По его словам, ВОЗ требуется 278 миллионов долларов США на меры по борьбе с вирусом Эболы в ДРК.

В июле этого года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией заболевания в Демократической Республике Конго.

Данный шаг может подвигнуть страны-доноры выделить средства для борьбы с вирусом в стране. Тем не менее, организация подчеркнула, что риск распространения болезни за пределы ДРК невелик.