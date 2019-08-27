Киншаса, , 11:54 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о распространении эпидемии вируса Эбола в новых восточных районах Демократической Республики Конго (ДРК).

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявил, что вирус Эбола распространился еще в двух районах страны: Мвенга, находящейся в провинции Южное Киву, и Пинга — в провинции Северное Киву.

Кроме того, ВОЗ недавно объявила о том, что за последний год в Демократической Республике Конго в результате вспышки заболевания погибло уже более 2000 человек.

ВОЗ также заявила, что текущая работа по вакцинации населения завершена на 98%. Кампания по вакцинации проводится не только в Демократической Республике Конго, но и соседних Бурунди и Уганде.