Ташкент, , 11:51 — REGNUM

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана откроет представительства в Стамбуле, Нур-Султане, Дубае, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и Пятигорске. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, опубликованном в национальной базе данных законодательства страны.

Кроме того, на территории республики в центрах профессионального обучения министерства труда Узбекистана до 1 января планируется открыть центры предвыездной ориентации граждан, направляющихся на работу за рубеж.

До 1 марта 2020 года представители министерства труда проведут также переговоры с профильными ведомствами России по открытию в Узбекистане филиалов российских организаций, занимающихся организацией трудовой миграцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют создать комиссию по внешней миграции во главе с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым. Новый орган призван координировать деятельность профильных ведомств по организации трудовой миграции.

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